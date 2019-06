Griezmann, il futuro è un giallo: “La mia situazione? Ogni cosa a suo tempo…”

Il futuro di Antoine Griezmann resta in bilico. L’attaccante francese ha annunciato l’addio all’Atletico Madrid, ma mentre il suo passaggio al Barcellona sembrava cosa fatta sono sorte alcune problematiche. Le prime indiscrezioni hanno raccontato di questioni legate allo spogliatoio blaugrana che non vedrebbe bene l’arrivo de Le Petit Diable dopo il ‘no’ della passata stagione, ma la realtà è che il campione del mondo con la Francia ha diverse pretendenti.

A margine della sfida disputata ieri sera con la maglia della propria Nazionale, Griezmann, per altro autore della seconda rete della Francia, ha parlato del proprio futuro facendo intuire che la sua situazione è davvero complicata e incerta. Come riporta Mundo Deportivo, lo stesso centravani non sa, per il momento, quale maglia vestirà nella prossima stagione: “Quando si risolverà la situazione legata al mio futuro? Non lo so, è una bella domanda. Ogni cosa a suo tempo…”, il commento del calciatore. Anche se il Barcellona resta favorito, Psg e Manchester United potrebbero provare il clamoroso sorpasso per assicurarsi l’asso francese.