Griezmann: “Il mio futuro? Prima del Mondiale si saprà tutto”. Ma Messi lo chiama…

Ancora meno di una settimana e tutto sarà più chiaro. Anzi, sarà chiaro in via definitiva. Antoine Griezmann è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo 2018, dopo un’altra stagione da incorniciare con l’Atletico Madrid, sfociata nella doppietta messa a segno durante la finale di Europa League contro il Marsiglia. ‘Le Petit Diable‘ vuole trascinare la Francia verso il titolo mondiale e sognare il Pallone d’Oro, e per fare questo non vuole distrazioni. Così l’attaccante è pronto a ufficializzare la squadra nella quale giocherà nella prossima stagione prima del debutto a Russia 2018, fissato per sabato prossimo contro l’Australia.

A comunicarlo è stato lo stesso giocatore, in un’intervista concessa a Telefoot: “In questo momento in Spagna stanno dicendo di tutto, alcuni dicono che io vada al Barcellona, altri che resto all’Atletico Madrid. Il mio desiderio è quello di definire il mio futuro prima che inizi il Mondiale”. Tutto lascia pensare che Griezmann, dopo aver accarezzato la possibilità di accasarsi al Barcellona, grazie anche alle “lusinghe” di Leo Messi, abbia deciso di restare all’Atletico, cui è legato da un contratto in scadenza nel 2022, con clausola rescissoria da 200 milioni che si abbasserà a 100 dal 1° luglio. Per trattenere il proprio gioiello i ‘colchoneros’ sembrano pronti ad un clamoroso aumento di ingaggio, che farebbe guadagnare a Griezmann 14 milioni netti l’anno.

Il tutto poche ore dopo l’invito tutt’altro che velato lanciato dallo stesso Messi..: “Non so se lui sia la priorità per il Barcellona, ma se si riuscirà a prenderlo sarebbe un affare strepitoso. Sono d’accordo sul fatto che per vincere nuovamente la Champions League dobbiamo avere i migliori giocatori e Griezmann è uno di loro. Ma dipenderà anche dalle scelte dell’allenatore”.

Sull’argomento si è espresso anche il ct della Francia Didier Deschamps, che è rimasto però sul vago: “In base a quello che so, Antoine resterà in Spagna…”. Furbo Didier, ma il ballottaggio resta…

