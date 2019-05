Griezmann venduto per 120 milioni? Sorride anche…la Real Sociedad

Antoine Griezmann lascerà l’Atletico Madrid a fine stagione. Ieri l’annuncio da parte del club e dello stesso attaccante francese.

Ma quale sarà il suo destino? Per molti sarà il Barcellona il prossimo club del campione del mondo, per altri, forse il Paris Saint-Germain.

Ma se Le Petit Diable dovesse vestire blaugrana, i benefit sarebbero tanti, non solo per l’Atletico Madrid che incasserà i 120 milioni della clausola, ma anche per…la Real Sociedad.

Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, infatti, la precedente squadra di Griezmann detiene una clausola secondo cui avrebbe diritto al 20% della futura vendita del giocatore. In pratica, se il francese venisse venduto, come sembra, al Barcellona per 120 milioni, il club spagnolo dovrebbe incassare ben 24 milioni di euro che si sommerebbero ai 30 già in cassati nel 2014 quando cedettero proprio il bomber all’Atletico Madrid.