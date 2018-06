Guaio Juventus, un big chiede la cessione: testa a testa tra PSG e Real Madrid

A dispetto dell’intenzione, dichiarata dal dg Marotta e da Max Allegri, di limitarsi a ritoccare l’organico nei punti che necessitano di rinforzi, oltre che di cogliere le eventuali “occasioni” che si presenteranno durante l’estate, il mercato della Juventus sembra poter essere scoppiettante anche nella sessione successiva alla conquista del settimo scudetto consecutivo.

Se infatti sembrano essersi spenti i riflettori sul possibile, e clamoroso, scambio tutto argentino con l’Inter tra Higuain e Icardi, il futuro del Pipita è tutto da scrivere, complici le panchine contro il Milan nella finale di Coppa Italia e contro il Verona nell’ultima di campionato e complice un rapporto forse logoro con Max Allegri. Di sicuro però i bianconeri non si priveranno del proprio centravanti se non dopo aver individuato un’alternativa all’altezza, che nel mondo non sono tante.

Un’attenzione particolare andrà poi prestata anche alla situazione di Paulo Dybala, reduce da un’annata in chiaroscuro: inizio straordinario, lunga flessione e poi discreto finale. Eppure, secondo quanto riporta Paris United, l’agente di Dybala, il fratello Gustavo, avrebbe avviato i contatti con il Real Madrid, su input della Joya deciso a chiedere la cessione alla società. La prima risposta dei campioni d’Europa è stata tiepida, del resto non è un mistero che Perez punta a far arrivare al “Bernabeu” Neymar, considerando Dybala solo un’alternativa. Più plausibile l’ipotesi di un passaggio al Paris Saint-Germain, che sembra più interessato all’ex palermitano. La trattativa ovviamente non è ancora nata, ma in ogni caso a fare il prezzo sarà la Juventus…

Higuain-Dybala, niente abbraccio in Nazionale