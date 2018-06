Guaita, l’agente: “Il Napoli ha chiesto informazioni”

Con gli addii di Reina e Rafael, il Napoli sta lavorando all’acquisto di due portieri. Anche Luigi Sepe potrebbe partire, visto il poco spazio avuto nelle ultime stagioni. Leno il candidato numero alla porta azzurra, mentre come suo sostituto il club azzurro sta guardando con attenzione Vincent Guaita. Javier Coso Ruiz, agente del portiere 31 enne del Getafe, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it: “E’ vero ci sono stati degli approcci, ci hanno chiesto della situazione. Vediamo di buon occhio la possibilità di giocare in un club come il Napoli. Ci piace molto la Serie A e ci piace molto Napoli. Bisognerebbe poi vedere chi sarà il primo e chi il secondo portiere. Vicente è un portiere di grande livello e ha tutto per essere titolare del Napoli e per farlo bene. E’ un portiere che assicura punti alla squadra. Fiorentina? Sì, anche loro ci hanno chiesto informazioni sulla sua situazione. E’ un altro grande club italiano”.