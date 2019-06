Hamsik, già finita l’avventura in Cina? Una squadra turca tenta il colpaccio

Dopo pochi mesi e un difficile ambientamento potrebbe già essere giunta al termine l’avventura cinese di Marek Hamsik, trasferitosi a febbraio dal Napoli al Dalian Yifang, squadra con cui finora ha segnato appena un gol in 10 presenze. Secondo infatti quanto riportato da TRT Sports, il centrocampista slovacco potrebbe nella prossima stagione giocare nel Besiktas, in Turchia, squadra pronta ad accaparrarselo con un’offerta irrinunciabile. Hamsik non ha mai nascosto, tramite parole sue o di chi gli sta accanto, che in Cina sta faticando molto, non solo per l’abissale differenza col calcio europeo ma anche e soprattutto per ragioni di vita, non riuscendo a comunicare e a farsi capire con gli altri del Dalian o comunque i cinesi. Il Besiktas vorrebbe approfittare del “mal di pancia” già per l’estate.