Hamsik, il padre: “Futuro? Per adesso ha un contratto con il Napoli e lo rispetterà”

Reina e Rafael sono andati via e molto presto potrebbe farlo anche Jorginho che lascerebbe il Napoli per vestire la maglia del Manchester City. Adesso non resta che capire quale sarà il futuro di Marek Hamsik, il quale ha ricevuto delle importanti offerte dalla Cina. Il centrocampista ha parlato nei giorni scorsi con il nuovo tecnico azzurro Carlo Ancelotti, ma non ha ancora preso una decisione. Quest’oggi, il padre dell’ex Brescia, Richard, ha rilasciato delle dichiarazioni che faranno piacere ai tifosi partenopei; ecco quanto dichiarato ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”: “Se Marek andrà in Cina? Come spesso ha ribadito su qualche quotidiano, è un giocatore del Napoli e si sente tale. Ha ancora tre anni di contratto con gli azzurri e come si svilupperà la cosa è ancora da vedere. Spesso i media si gettano in delle interpretazioni che non appartengono alla realtà. Marek è molto dispiaciuto per non aver vinto lo Scudetto. Il futuro? Per adesso si può dire che ha un contratto che adempierà nel migliori dei modi”.

ANCELOTTI – “So di questa telefonata, me ne ha parlato stesso Marek. E’ rimasto contento del gesto fatto dall’allenatore, è stato tra i primi chiamati da Ancelotti. Il mister gli ha prospettato i propri progetti e quale sarà il ruolo di Hamsik nel suo nuovo Napoli”.

NAPOLI – “Tutta la nostra famiglia ama tantissimo Napoli, Marek si è identificato con la città e il suo amore è anche il nostro. Undici anni passati qui significano tanto e Napoli farà sempre parte della nostra vita”.