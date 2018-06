Handanovic, Hamsik, Suso, Kluivert e… Le ultime sul mercato delle big

L’estate deve ancora cominciare ma il calciomercato già freme. In attesa dei Mondiali, che potrebbero stravolgere prezzi e valutazioni nonché portare alla ribalta nuovi nomi sulla scena internazionale del grande calcio, le big della Serie A non perdono tempo e costruiscono le rose che verranno. Aggiungendo, togliendo o consolidando tasselli, giorno dopo giorno.

JUVENTUS – In casa bianconera è il giorno del riscatto di Douglas Costa, per cui la Vecchia Signora verserà 40 milioni di euro al Bayern Monaco e si assicurerà le prestazioni dell’esterno brasiliano fino al 2022. A Torino arriva anche Perin, che domani effettuerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. In stallo la situazione di Darmian, con Juve e United fermi sulle loro posizioni, mentre in giornata la Lazio avrebbe rifiutato una importantissima nuova offerta per Milinkovic-Savic quantificabile in 70 milioni più il cartellino di Daniele Rugani. In stand by anche la posizione di Higuain, su cui si ragionerà al termine del Mondiale.

NAPOLI – Non si è ancora sbloccata la trattativa per Manchester City-Jorginho con De Laurentiis che non si muove dalla valutazione di oltre 60 milioni per il suo centrocampista. Gli inglesi si sono avvicinati ma non hanno intenzione di alzare ancora l’offerta: o si chiude o cercheranno un altro profilo. Intanto Hamsik ha scelto la Cina ma gli azzurri non intendono incassare meno dei 30 milioni fissati per la cessione del loro capitano e restano in attesa. Nel tardo pomeriggio, complici le difficoltà dell’affare Leno, il Napoli ha bussato alla porta dell’Inter per Handanovic: il portiere sloveno non è considerato incedibile e la cifra necessaria per portarlo via da Milano si aggira intorno ai 25/30 milioni.

ROMA – Nel giorno delle visite mediche di Cristante, Monchi lavora con forza per comprare anche Kluivert, figlio d’arte e giovane gioiellino dell’Ajax. C’è l’accordo con il giocatore, non ancora con gli olandesi che chiedono non meno di 25 milioni. Il Real Madrid pare intenzionato a versare i 100 milioni della clausola di Oblak, portiere dei cugini dell’Atletico: buona notizia in chiave Alisson? Nel frattempo tornano di attualità le sirene cinesi per Nainggolan.

INTER – Lavoro nell’ombra per i dirigenti nerazzurri, a caccia dei 30-40 milioni di euro di plusvalenze necessari entro il 30 giugno per rispettare i paletti del fair play finanziario. In quest’ottica si può leggere la disponibilità alla trattativa in uscita per Handanovic al Napoli, mentre, riguardo agli acquisti, oggi Davide Lippi, agente di Politano, era a Milano ed ha incontrato proprio l’Inter, sempre interessata al talento del Sassuolo. Nell’orbita di Ausilio anche i giovani Jonathan Bamba, e Nicolás González, classe ’98 dell’Argentinos Juniors. Infine si raffredda la pista Dalbert al Monaco: l’Inter chiede l’obbligo di riscatto a 24 milioni, i monegaschi fermi al momento sul prestito.

MILAN – In attesa del 18 giugno, data fissata per la decisione finale della Uefa sull’eventuale esclusione della squadra dall’Europa League o sulle sanzioni economiche da comminare al club di via Aldo Rossi , i rossoneri hanno riscattato per 5 milioni Fabio Borini dal Sunderland e continuano a lavorare sui rinnovi di contratto. Così, dopo Romagnoli, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche le firme di Cutrone e Bonaventura. Da registrare il pressing serrato dell’Atletico Madrid per Suso che, clausola a parte, dovrà manifestare la volontà di restare rossonero o, al contrario, di cambiare aria.