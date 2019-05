Hazard, Real Madrid ad un passo: si lascia fotografare con la camisera blanca in mano!

Imminente il passaggio di Eden Hazard al Real Madrid. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, il talento belga, in vacanza nel Sud della Spagna dopo aver vinto la Europa League mercoledì con il Chelsea, è stato paparazzato mentre posa per una fotografia con in mano una maglietta della squadra di Florentino Perez. Un tifoso, infatti, gli ha chiesto uno scatto mostrando la camiseta blanca e Hazard ha accettato, con tanto di sorriso, cappellino nero in testa e occhiali da sole. E ha pure apportato una firma. Insomma, l’esterno offensivo si sta rilassando sulla Costa del Sol, vicino a Malaga, ma la testa è concentrata solo sul Real Madrid: l’accordo fra le parti è avvenuto da tempo e non resta che aspettare l’ufficialità dell’operazione.