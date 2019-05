Hazard-Real Madrid, affare fatto. Spunta anche un (altro) indizio social

Il matrimonio fra Eden Hazard e il Real Madrid è cosa praticamente fatta. Ne abbiamo già parlato in giornata, riprendendo i media francesi, lo rifacciamo annotando un indizio social, non il primo che riguarda questa vicenda. Così come ha fatto Sergio Ramos, l’attaccante dei blancos Vinicius ha iniziato su Instagram a seguire l’esterno offensivo belga in uscita dal Chelsea. L’ennesimo ammiccamento, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dopo la finale di Europa League contro l’Arsenal a fine mese. Un’operazione onerosa che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Quella contro l’Eintracht Francoforte, dunque, per Hazard è stata l’ultima gara giocata a Stamford Bridge con la maglia dei blues. Domenica lo stesso numero 10 aveva lasciato trapelare in un’intervista che probabilmente avrebbe cambiato aria.