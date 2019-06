Hazard-Real Madrid, tutto fatto? De Bruyne: “Per i prossimi 4-5 giorni non si saprà nulla”

Siamo in attesa dell’annuncio ufficiale da parte del Real Madrid per l’esterno offensivo Eden Hazard, proveniente dal Chelsea. La telenovela sta per chiudersi dopo molti mesi di tira e molla, ma ancora si dovrà aspettare per la comunicazione da parte del club di Florentino Perez. Parola di Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, che si trova al momento nel ritiro del Belgio con l’oggetto della contesa. Sul tema ha risposto così ai giornalisti, come rivela il Mundo Deportivo: “Non sarà noto nulla per i prossimi quattro o cinque giorni. Come vive queste voci di mercato? Eden (Hazard, ndr) sta come sempre, conosciamo bene il nostro lavoro, siamo professionisti e sappiamo che in una carriera possono esserci dei trasferimenti. Quando giungeremo alla fine di questi impegni con la Nazionale, ci saranno le vacanze e quindi si potrà parlare di altro”.