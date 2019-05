Hazard verso il Real Madrid. E la Juve può approfittarne

Eden Hazard pensa all’Europa League con il Chelsea, ma il futuro è altrove. Ne sono convinti in Inghilterra. L’Independent, infatti, ritiene che l’accordo tra il giocatore belga ed il Real Madrid sia ormai stato trovato. In estate la trattativa dovrebbe svolgersi senza troppi problemi, anche a dispetto delle richieste onerose dei Blues che si priverebbero del giocatore solamente dietro ad un’offerta di 100 milioni di sterline. Una cifra, che potrebbe anche calare, dato il contratto in scadenza nel giugno 2020. Se Hazard dovesse veramente approdare al Real, si creerebbero i presupposti per un affare della Juventus. I bianconeri hanno messo nel mirino Isco, che è dato per partente, specialmente in caso di arrivo del belga.