Higuain-Icardi, Allegri e Spalletti danno il via libera allo scambio

Da semplice suggestione di mercato a possibile affare che diventerebbe clamoroso: Higuain all’Inter e Icardi alla Juventus più un conguaglio economico a favore dei nerazzurri. Un’idea che stuzzica le due società e secondo quanto rivela Tuttosport Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti non si opporrebbero all’operazione.

INTER – Il tecnico nerazzurro non vorrebbe privarsi della sua punta di diamante, ma sa anche che può rischiare di perderlo grazie al pagamento della clausola (110 milioni di euro, valida solo per l’estero dall’1 a al 15 luglio). A quel punto si dovrebbe cercare un centravanti di pari valore e meglio del Pipita in questo momento è difficile trovare qualcuno. Ecco perchè il nome di Higuain non dispiace in casa Inter.

JUVENTUS – I bianconeri vogliono ringiovanire l’attacco e Icardi è il nome perfetto per età e qualità. Non a caso la Juventus aveva già cercato l’argentino in passato prima di fiondarsi su Higuain. Inoltre Maurito piace molto all’allenatore livornese Massimiliano Allegri.

DIFFICOLTÀ – L’operazione è alquanto complessa. La Juventus offrirebbe all’Inter l’ex Napoli più 50 milioni di euro per Icardi, ma il club milanese non è d’accordo sulla cifra del conguaglio. In più, una parte dei tifosi non gradirebbe il passaggio del capitano ai rivali bianconeri. Poi c’è la questione legata alla volontà di Higuain. Il centravanti dell’Argentina ha dichiarato che gli piacerebbe un giorno giocare in Premier League e questo complica le cose. Il Chelsea osserva.