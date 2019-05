Honda potrebbe tornare in Italia: ecco dove

Ha lasciato il nostro paese nel 2015, per volare prima in Messico al Pachuca e poi in Australia al Melbourne Victory. Stiamo parlando di Keisuke Honda, ex giocatore del Milan che, presto, potrebbe tornare in Italia. Una formazione di Serie A sembrerebbe infatti aver messo il giapponese nel mirino in vista della prossima stagione.

BRESCIA – Sarebbe il Brescia di Cellino ad aver fatto un pensierino sul giocatore, secondo quanto raccolto da Brescia Oggi. Le rondinelle, neopromosse nel massimo campionato, stanno sondando il mercato alla ricerca di rinforzi per il prossimo torneo e il giapponese sarebbe uno dei profili seguiti con maggior attenzione.