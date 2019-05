Hysaj e Mario Rui, l’agente rivela: “Via da Napoli”

È destinata a concludersi l’esperienza con la maglia del Napoli di Elseid Hysaj e Mario Rui. I due terzini, dopo aver indossato i colori azzurri rispettivamente per quattro e tre stagioni, sono pronti ad intraprendere una nuova avventura. A confermarlo, ai microfoni di Radio Marte, Mario Giuffredi, agente dei due calciatori.

VIA – “L’intenzione è quella di portare Hysaj e Mario Rui via da Napoli. L’albanese tra un anno andrà in scadenza e la sua uscita è quindi obbligatoria. Ritengo inoltre sia giusto cambiare aria: su di lui ha chiesto informazioni l’Atletico Madrid, ma ci sono anche altre società interessate. Lo stesso Paratici lo ha sempre giudicato in maniera positiva e, sicuramente, andrà in un club di primo livello”.