Il Manchester City pronto a soffiare l’obiettivo di mercato della Juventus

La Juventus continua nel suo lavoro in vista della prossima stagione. Mentre resta ancora da sciogliere il nodo allenatore, i bianconeri sono infatti molto attivi sul mercato, cercando di piazzare importanti colpi in grado di alzare ulteriormente il tasso tecnico della propria rosa. Un obiettivo da lungo seguito dal club di Andrea Agnelli è Joao Felix, giovane talento del Benfica. Ma il Manchester City, come riporta il quotidiano A Bola, è pronto a superare la concorrenza del club torinese.

IL PIANO – Gli inglesi sono infatti pronti ad abbassere le pretese dei portoghesi, che hanno fissato a 120 milioni di euro la clausola rescissoria del giocatore, inserendo nella trattativa una contropartita tecnica, individuata in Gabriel Jesus. Un’offerta che potrebbe convincere il Benfica, lasciando con in mano un pugno di mosche la Juventus.