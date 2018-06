Il Napoli va su Handanovic: si tratta con l’Inter per 25-30 milioni

Eccolo, il nome nuovo. Il Napoli è su Samir Handanovic. Complici le recenti difficoltà per arrivare a Leno, portiere del Bayer Leverkusen su cui i tedeschi continuano a fare muro pretendendo il pagamento dell’intera clausola rescissoria di 28 milioni a fronte dell’offerta partenopea ferma a 18, De Laurentiis – secondo quanto riferisce la versione online del Corriere della Sera – si è buttato su Handanovic. L’Inter non ritiene il 34enne sloveno incedibile e ci sarebbero fitti contatti in corso tra le dirigenze dei due club. Si ragiona su una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, somma che potrebbe essere davvero preziosa per i nerazzurri in chiave fair play finanziario

Per giocare in Champions e lottare per lo scudetto la squadra di De Laurentiis – si legge – vuole un numero 1 di esperienza, e fra questi rientra lo sloveno di 34 anni. Ci sarebbero già stati contatti fra il d.s. del Napoli Giuntoli e la dirigenza dell’Inter: Spalletti con il ritorno in Europa non può privarsi di un elemento importante ma una cifra intorno ai 25mln potrebbe aiutare i nerazzurri a far fronte alle prossime scadenze del fair play finanziario.