Inter, attaccante di scorta cercasi: le trattative in corso per trovare la riserva di Icardi

L’Inter del futuro deve partire dai punti fermi dell’undici base di Spalletti. Ma il tecnico vuole avere anche una panchina lunga e importante visto che la prossima stagione ci saranno più impegni infrasettimanali. La Champions League riabbraccia l’Inter dopo sei anni e la dirigenza nerazzurra punta anche su rincalzi di qualità che possano servire all’occorrenza. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, nel caso in cui il piano che dovrebbe condurre a Nicolas Gonzalez dell’Argentinos Juniors dovesse incepparsi, l’Inter è pronta a riaccendere altri nomi seguiti in questi mesi. Il primo è quello di Kevin Lasagna dell’Udinese. Il contratto in scadenza nel 2020 abbassa un po’ la richiesta dei friulani che reputano l’attaccante un giocatore fondamentale. C’è poi Diego Falcinelli, ultima stagione a metà tra Sassuolo e Fiorentina, ma di proprietà degli emiliani. Due anni fa con il Crotone affondò l’Inter di Stefano Pioli, adesso potrebbe diventare una buona terza punta nella rosa di Luciano Spalletti. Ci sono poi le suggestioni. Una conduce a Goran Pandev. Protagonista del Triplete nerazzurro nel 2010, compirà 35 anni il 27 luglio. Ha solo un anno di contratto con il Genoa e in questi giorni di trattative sull’asse Inter-Genoa, chissà che magari non se ne parli. Un’altra suggestione è quella di Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria non smette di segnare nemmeno a 35 anni e a Milano farebbe la riserva di Mauro Icardi e Lautaro Martinez (crediamo) senza lamenti.