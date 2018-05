Inter, Ausilio: “Icardi ha tre anni di contratto ed il suo futuro è indipendente dalla Champions”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Sky Sport: “Icardi ha tre anni di contratto con l’Inter ed il suo futuro è indipendente dal piazzamento in classifica. Aspettiamo la fine del campionato per parlare tranquilli, il quarto o il quinto posto non cambieranno nulla”.

“Icardi non è sul mercato e dovessero bussare alla nostra porta avrebbero risposta negativa. C’è una clausola ed eventualmente dovrebbero parlare esclusivamente”.

Ausilio risponde a distanza alla polemica della Lazio sul deposito del contratto dell’olandese De Vrji: “L’Inter ha avvisato la Lazio a marzo, non l’ha fatto con una telefonata, ma con una comunicazione precisa e dopo poco ha depositato il contratto. Non mi interessa se giocherà domenica contro di noi”.