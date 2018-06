Inter, blitz di Ausilio in Inghilterra: colpo dal Tottenham?

L’Inter deve fare una squadra da Champions League in vista della prossima stagione e le grandi manovre sono già cominciate.

BLITZ – Infatti, in tal senso va registrato il blitz a Londra di Piero Ausilio che nel giro di poco più di 24 ore è già tornato a Milano. E’ andato nel centro sportivo del Tottenham per parlare del rinnovo di Miranda, lì in ritiro con il suo Brasile, ma l’occasione è stata ghiotta per iniziare a pianificare il colpo Moussa Dembélé.

PRO E CONTRO – Il centrocampista belga, che piace tanto a mister Luciano Spalletti, ha un contratto in scadenza nel 2019. Il direttore sportivo nerazzurro ha ribadito di volere la pole position nel caso in cui gli Spurs decidessero di cedere il classe ’87: buonissimo, fra l’altro, il feeling con l’entourage del nativo di Anversa. Va detto, però, che la forte candidatura di Mauricio Pochettino alla panchina del Real Madrid potrebbe costringere il club inglese a bloccare qualsiasi trattativa in attesa dell’eventuale nuovo manager. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’Inter di Herrera