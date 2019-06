Inter, c’è il sì del top player

È un Inter ambiziosa, quella che sta lavorando in vista della prossima stagione. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina è stato infatti un chiaro segnale per le avversarie: i nerazzurri vogliono tornare ad essere protagonisti. E per farlo, si stanno già muovendo con vivacità sul mercato, alla ricerca di pezzi pregiati da inserire nella propria rosa. Vista anche la sempre più probabile cessione di Mauro Icardi, la dirigenza interista ha concentrato le proprie attenzioni sul reparto offensivo, compiendo grandi passi in avanti per portare a Milano un autentico top player.

COLPO – Secondo quanto raccolto da Direct Tv, Romelu Lukaku avrebbe infatti dato il proprio benestare al passaggio in nerazzurro, mostrandosi disposto ad abbassarsi l’attuale ingaggio di otto milioni di euro. Rimane però da trovare l’accordo con il Manchester United, che per il belga chiede 70 milioni di euro.