Inter, che colpo: Conte porta in nerazzurro il bomber

Si attende solamente l’ufficialità per l’investitura di Antonio Conte ad allenatore dell’Inter. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, è infatti questione di ore per la firma dell’ex tecnico del Chelsea con i nerazzurri. Ed l’ex ct della Nazionale starebbe già lavorando sul mercato, cercando di portare a Milano quegli elementi in grado di colmare il gap dalla Juventus.

COLPO – Un colpo sarebbe ormai pressoché prossimo: come riporta fcinternews.it, Conte avrebbe infatti convinto l’attaccante Romelu Lukaku ad approdare all’Inter. Rimane però da trovare l’accordo con il Manchester United, società detentrice del suo cartellino, che al momento chiede 70 milioni di euro per lasciar partire il belga.