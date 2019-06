Inter, clamoroso Conte: tre colpi da uno stesso club di Serie A

Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore dell’Inter. La società nerazzurro lo ha annunciato nelle scorse ore ed è già a lavoro per preparare la rosa della prossima stagione. Coraggio e ambizione, queste le due parole principali portate avanti dal tecnico al momento del suo approdo in nerazzurro.

Per riportare in alto l’Inter, serviranno, però, anche gli uomini giusti. Il mercato, in questo senso, sembra essere fatto per trasformare le parole in fatti. Ecco, appunto, che Conte ha già mosso le prime richieste a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Tre i colpi più importanti che dovranno sistemare tutti i reparti. Se i nomi di Chiesa e Lukaku continuano a girare, l’ex ct azzurro avrebbe esplicitamente chiesto alcuni calciatori. Come riporta Tuttosport, non nomi qualunque bensì tre giocatori della Roma.

Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov e, soprattutto, Alessandro Florenzi. L’Inter vuole fare la spesa in casa giallorossa e spera che i problemi di queste ultime settimane nella Capitale possano aiutare a portare a termine l’assalto. Se per l’attaccante i discorsi sembrano ben avviati, per i due esterni le cose potrebbero non essere così semplici. Kolarov, in realtà, dopo i fastidi con la curva giallorossa di questa stagione avrebbe un motivo in più per partire; discorso ben differente per Alessandro Florenzi. Dopo l’addio di Totti e quello prossimo di De Rossi, sarebbe lui il capitano. Una sua cessione avrebbe un impatto davvero tremendo per società e ambiente.