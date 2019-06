Inter, clamoroso scambio di mercato con il Manchester United

È ufficialmente iniziata l’era Conte in casa Inter. L’ex tecnico del Chelsea si è subito messo al lavoro in vista della prossima stagione, sondando il mercato alla ricerca dei profili giusti in grado di alzare il tasso tecnico della rosa nerazzurra. Conte vuole portare a Milano rinforzi un po’ in tutte le zone di campo, compreso l’attacco, dove il sogno appare chiaro.

SCAMBIO – L’ex ct della Nazionale è un grande estimatore di Romelu Lukaku, che, nel corso della stagione appena conclusasi, ha messo a segno tredici reti in Premier League con la maglia del Manchester United. Secondo quanto raccolto dal Sun, l’Inter, per arrivare al belga, è pronta a mettere sul piatto della bilancia Mauro Icardi, con i Red Devils che però, al momento, avrebbero declinato l’offerta.