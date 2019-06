Inter, Conte vuole il colpo dal Real

Inarrestabile Antonio Conte. Il neo-allenatore dell’Inter è incessantemente al lavoro per preparare la prossima stagione, guidato dalla ferma intenzione di riportare i nerazzurri ai massimi livelli. Per farlo, saranno però necessarie alcune operazioni sul mercato, con il tecnico che sogna in grande.

ASENSIO – L’ultimo nome finito sul taccuino dell’ex manager del Chelsea, secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, sarebbe quello di Asensio. Lo spagnolo, nel corso dell’ultimo torneo, non ha trovato moltissimo spazio con la maglia del Real Madrid ed in vista della prossima stagione le cose, per lui, sembrano mettersi addirittura peggio: l’arrivo di Jovic e quello ormai imminente di Hazard rischiano infatti di ridurre ulteriormente il minutaggio del giocatore, che, per questo motivo, si sta guardando attorno. E l’Inter, con il benestare di Conte, starebbe monitorando con attenzione la situazione, con un primo sondaggio già effettuato con l’entourage del giocatore.