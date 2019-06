Inter, Conte vuole il colpo dal Tottenham

Scatenato Antonio Conte. Appena ricevuta l’investitura ufficiale come nuovo allenatore dell’Inter, l’ex tecnico del Chelsea si è subito messo al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Conte vuole infatti rivoluzionare l’organico nerazzurro, andando alla ricerca di innesti mirati che siano in grado quanto meno di diminuire il gap dalla Juventus. L’ex ct della Nazionale sta pensando ad acquisti un po’ in tutti i reparti e, nelle ultime ore, si sarebbe concentrato in particolar modo sulle corsie esterne.

IDEA TRIPPIER – A Conte piace molto Kieran Trippier, terzino classe 1990 in forza al Tottenham, ieri sera sconfitto dal Liverpool nella finale di Champions League. L’inglese è però cercato anche dalla Juventus e, per strapparlo, agli Spurs servirà una ricca offerta.