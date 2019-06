Inter e Juventus, scambio in vista Icardi-Dybala? Le reazioni social parlano chiaro…

Discordanti le opinioni in vista di un possibile scambio fra Inter e Juventus degli attaccanti Icardi e Dybala. Le ultime notizie di calciomercato, infatti, parlano di questa trattativa, che potrebbe concretizzarsi nel mese di giugno: il nuovo allenatore nerazzurro Antonio Conte vorrebbe riavere con sé l’argentino ex Palermo, dall’altra parte la società bianconera da tempo aveva messo nel mirino l’ex Sampdoria, che dunque potrebbe cambiare aria dopo gli alti e bassi della stagione appena terminata (malgrado la moglie-agente Wanda Nara ha detto soltanto ieri che almeno un altro anno sarebbe rimasto a Milano).

La curiosità? I tifosi della Juventus non vorrebbero mai Icardi, quelli dell’Inter lo stesso per Dybala. I bianconeri sono convinti che l’acquisto di Maurito sarebbe un problema per lo spogliatoio, ad esempio, oppure semplicemente quelli nerazzurri preferirebbero evitare, dopo Marotta e Conte, di acquistare un altro elemento degli storici rivali che negli ultimi anni hanno dominato in Italia. In più si ritiene che il valore di Dybala, per quanto fatto vedere soprattutto di recente, al momento sia la metà rispetto a quello del bomber nerazzurro.