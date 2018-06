Inter, ex Sabatini: “Se Cancelo va alla Juventus mi inc***”

La Juventus è interessata a Joao Cancelo, che l’Inter non ha riscattato dal Valencia dopo un buon campionato. Il club spagnolo ha necessità di vendere presto, entro il 30 giugno, causa fair play finanziario e per questo che non intendono scendere da 40 milioni come prezzo totale. Cancelo piace anche allo United. L’ex coordinatore sportivo del gruppo Suning, Walter Sabatini, non ha accolto bene le voci che vorrebbero Joao Cancelo alla Juventus. “Se dovesse andare alla Juve? Allora mi incazzo!”, le parole del dirigente sportivo pronunciate nella cornice di piazza Santo Stefano, a Bologna. Una confessione fatta ad alcuni tifosi che lo pungolavano sul mercato nerazzurro e ripresa da fcinter1908.it.