Inter, Galatasaray a Milano per Nagatomo

Potrebbero essere giorni, ore decisive per il futuro di Yuto Nagatomo. L’Inter cerca un’altra piccola plusvalenza per rientrare dai soldi richiesti dalla Uefa entro fine mese e una rappresentanza del Galatasaray è arrivata oggi a Milano per trattare con i nerazzurri proprio il riscatto di Yuto Nagatomo, trasferitosi ad Istanbul a gennaio con la formula del prestito. L’Inter chiede 4 milioni di euro mentre i turchi sono fermi a un’offerta di 2, con Ausilio che pare in ogni caso non intenzionato a scendere sotto i tre milioni di euro: la distanza è limitata e l’accordo si potrebbe chiudere a breve.