Inter, il cartellino di Joao Mario utile per far arrivare un centrocampista

L’Inter si gioca la carta Kia Joorabchian per arrivare a Mousa Dembélé la cui valutazione si aggira sui 25 milioni. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, c’è una strategia per ottenere il centrocampista belga del Tottenham. Il club di corso Vittorio Emanuele è pronto infatti a inserire Joao Mario nell’affare pur di far scendere il prestito del centrocampista. Ed è qui che l’uomo d’affari anglo-iraniano entra in gioco. Un po’ perché Kia è il manager del campione d’Europa portoghese e un po’ perché tra i club della Premier League può vantare diverse conoscenze. Joao Mario ha un contratto con l’Inter fino al 2021 e alla proprietà cinese è costato 40 milioni (più 5 di bonus).