Inter, inizia la rivoluzione di Conte: colpo dal Manchester United

È ormai iniziata la gestione Conte all’Inter. Archiviato il percorso con Luciano Spalletti, che ha comunque portato la squadra a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, i nerazzurri sono pronti ad intraprendere un nuovo cammino con l’ex allenatore del Chelsea. Conte è già al lavoro per programmare la rosa per la prossima stagione, cercando di portare a Milano alcuni top player in modo da ridurre il gap dalla Juventus. E un colpo, secondo quanto raccolto da fcinternerws.it, potrebbe andare presto in porto.

PISTA DARMIAN – I nerazzurri sembrano infatti propensi ad andare all’assalto di Matteo Darmian, attualmente in forza al Manchester United. Il terzino vorrebbe tornare in Italia e, quella che porta all’Inter, sembra essere al momento la pista più calda.