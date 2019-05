Inter, insieme a Conte arriva un pezzo da novanta!

Sembra farsi sempre più vicino all’Inter, Antonio Conte. L’ex tecnico del Chelsea sarebbe pronto a sposare il progetto nerazzurro, cercando di riportare il club ai massimi livelli del calcio italiano. E per farlo, avrebbe già stilato una lista di rinforzi da portare a Milano. Tra questi, vi sarebbe anche un vero e proprio pezzo da novanta del calcio mondiale.

BOMBER – Conte vorrebbe infatti portare all’Inter Romelu Lukaku, centravanti in uscita dal Manchester United. Per il belga, come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero già studiato l’offerta da presentare ai Red Devils: 30 milioni di euro più il cartellino di Ivan Perisic, cercato dagli inglesi già durante la scorsa estate.