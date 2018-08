Inter, Keita firma nel pomeriggio

Prima giornata da nerazzurro per Keita Baldé. L’attaccante senegalese questa mattina ha sostenuto le visite mediche presso la clinica Humanitas, e poi dopo pranzo si legherà all’Inter per i prossimi cinque anni (1 di prestito +4). Suning spenderà 5 milioni più altri 34 tra un anno nel caso in cui eserciti l’opzione. Keita già da ieri sera si trova a Milano e dopo le visite mediche nel pomeriggio si recherà in sede per la firma dove già lo aspettano circa cento tifosi. Presentazione ufficiale con conferenza stampa dopo Ferragosto, ma prima del debutto in campionato col Sassuolo.