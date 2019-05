Inter, la cessione di Icardi finanzia due colpi da urlo

Mauro Icardi è sempre più vicino a lasciare l’Inter. Le turbolente vicende dei mesi scorsi hanno segnato irrimediabilmente il rapporto tra l’attaccante ed il club nerazzurro, che è ormai propenso a cedere il proprio centravanti. Sull’argentino, come riporta La Gazzetta dello Sport, vi è il forte pressing della Juventus, disposta a versare nelle casse del club di Zhang una cospicua cifra. Cifra che la dirigenza interista utilizzerà per piazzare due colpi da novanta.

DOPPIO ARRIVO – Giuseppe Marotta ha infatti posto il mirino su Romelu Lukaku, in uscita dal Manchester United, e Federico Chiesa, che la Fiorentina è disposta a far partire di fronte ad una ricca offerta. Quando verrà definito quello che sarà il prossimo tecnico nella prossima stagione, i nerazzurri partiranno all’assalto per il doppio colpo.