Inter, Marotta: “A gennaio nessun colpo sensazionale”

A Sky Sport, prima del match contro il Chievo, ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta. Queste le sue parole: “Massima concentrazione contro il Chievo. I veneti, con il cambio di tecnico, sono in forma e cercheranno di renderci la vita difficile. Mercato? Non credo, il mercato di gennaio offre poco per disponibilità, bisogna partire dal livello di questa rosa che è importante -riporta Tmw.com-. Andare a trovare giocatori a noi consoni non è facile, ritengo pertanto che non ci saranno colpi a sensazione. Juventus e il nuovo contratto Adidas? I risultati sportivi fanno da locomotiva, nel 2010 quando ho iniziato con i bianconeri era tutto diverso. Obiettivi? Sappiamo che l’anno prossimo il livello qualitativo e di esperienza del gruppo deve aumentare, è uno degli obiettivi che con Ausilio cercheremo di perseguire. Oggi la stagione è iniziata e dobbiamo ambire alla qualificazione alla prossima Champions, valorizzando le risorse oggi a disposizione di Spalletti”.