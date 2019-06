Inter, maxi-offerta per Barella

Inter scatenata sul mercato. Mentre si stanno preparando veri e propri colpi per il reparto offensivo, il club di Steven Zhang sta lavorando anche negli altri settori. A centrocampo, non è certo un mistero, piace molto Nicolò Barella, con i dirigenti nerazzurri che stanno parlando da tempo con il Cagliari per cercare di portarlo a Milano. E nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da L’Unione Sarda, avrebbero presentato ai rossoblu una nuova offerta.

CASH E BONUS – L’Inter, per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, ha offerto al Cagliari 35 milioni di euro cash più altri 5 legati ad alcuni bonus. Adesso si attende una risposta da parte dei sardi, che non appaiono interessati all’inserimento nella trattativa di contropartite tecniche.