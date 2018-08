Inter, Modric ha chiesto di non allenarsi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono ulteriori novità per quanto riguarda la possibilità di vedere Luka Modric in Serie A, con la maglia dell’Inter. Infatti, lo stesso croato avrebbe chiesto di non allenarsi, facendo decadere anche qualsiasi rischio di denuncia da parte del Real Madrid nei confronti dei nerazzurri.

MOTIVAZIONI – Sempre secondo l’emittente satellitare, la trattativa rimane possibile in quanto la turbolenta estate che sta vivendo il Real Madrid, che ha visto il proprio apice con la cessione di Cristiano Ronaldo, potrebbe portare lo stesso croato alla ricerca di nuovi stimoli; è, quindi, una questioni di stimoli, da parte del centrocampista nominato miglior giocatore degli ultimi Mondiali in Russia.