Inter, non solo Barella: ecco un altro colpo da novanta per il centrocampo

Lavoro senza sosta per l’Inter sul mercato. I nerazzurri, dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, si sono subito messi in moto alla ricerca di importanti rinforzi da inserire nella propria rosa. E per il centrocampo, oltre al nome di Nicolò Barella, è spuntata una nuova, calda pista.

SOGNO KOVACIC – Il club di Steven Zhang ha messo gli occhi su Mateo Kovacic, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Terminato il prestito al Chelsea, il croato farà rientro al Real Madrid, dove però il tecnico Zinedine Zidane non sembra intenzionato a puntare su di lui. Ecco perché per lui si prospetta una nuova avventura, con il giocatore che avrebbe già espresso la sua preferenza per l’Inter. Adesso i nerazzurri proveranno a prelevare il centrocampista dai blancos attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.