Inter, non solo de Vrij e Asamoah: sondaggio per un giocatore della Roma

In questo momento il pensiero è rivolto alla gara più importante della stagione: quella dell’Olimpico contro la Lazio che vale l’accesso in Champions League. Ma la dirigenza dell’Inter si è mossa in anticipo sul calciomercato: arriveranno de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez. I nerazzurri non si fermeranno qui e cercheranno di arrivare ad altri giocatori che si sono messi in mostra in questa e non solo.

IDEE – Luciano Spalletti, a meno di clamorose sorprese resterà sulla panchina dell’Inter, e vorrebbe portare a Milano due giocatori che ha allenato alla Roma. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero incontrato alcuni membri dell’entourage di Kevin Strootman per capire se ci sono i margini per un trasferimento. L’altro nome è quello di Alessandro Florenzi, in scadenza con i giallorossi nel 2019. Secondo quanto scrivono Corriere dello Sport e Tuttosport, l’Inter ha messo infine nel mirino due giocatori dell’Atalanta: il 19enne Musa Barrow e Josip Ilicic.

GIOVANI – La strategia della società milanese è incentrata anche sull’inserimento di alcuni talenti interessanti. Sulla lista di Piero Ausilio ci sono Bryan Cristante dell’Atalanta e Nicolò Barella del Cagliari che lo valuta 40 milioni di euro. Prezzo che potrebbe abbassarsi con l’inserimento di alcuni giovani.