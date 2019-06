Inter, pazzi colpi per l’attacco

È un Inter che sogna in grande, quella che si appresta a prendere il via nella prossima stagione. I nerazzurri, con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, sono pronti a rilanciare le proprie ambizioni e, per farlo, intendono investire profumatamente sul mercato. In particolare, l’ex tecnico della Nazionale vorrebbe avere a disposizione una batteria di attaccanti di primo livello. Questi i colpi che l’Inter, da qui alla fine di agosto, proverà a chiudere.

Scheda 1 di 4