Inter, Rafinha: “Voglio restare, sono felice qui, ma…”

Domenica scorsa, contro l’Udinese, Rafinha ha segnato il primo gol con l’Inter. Il calciatore brasiliano, con il club nerazzurro, ha trovato la sua dimensione, come ha ammesso in un’intervista rilascia a Globo Esporte. “Lì sarà sempre casa mia, il Barça è la squadra migliore del mondo ma l’Inter sono davvero felice, mi sono ambientato bene e voglio restare. Sono consapevole però che dipende soltanto dai club, perché sono stato acquistato con un’opzione. Ho trascorso tre mesi a Milano, ma mi sembra di essere qui da anni per come mi trovo bene con i compagni e per come mi trattano i tifosi. Non so bene cosa vorrà fare il Barcellona, ma qualsiasi cosa accada auguro loro sempre il meglio” ha detto il centrocampista.

AMBIENTAMENTO – “Dopo l’infortunio – ha spiegato il giocatore – volevo soltanto avere spazio. I nerazzurri hanno creduto in me da subito e sapevo che non avrei avuto molti minuti a Barcellona. Ora mi sento bene, l’adattamento è stato straordinario grazie al supporto dei compagni, dei tifosi e dell’allenatore. Sono molto felice di poter giocare a un certo livello”. A proposito di compagni di squadra, il centrocampista ha parlato di quelli con cui ha legato di più: “Icardi lo conosco da quando avevamo 16 anni, mi ha spiegato molto di come funziona l’Inter. Poi ho subito fatto amicizia con Miranda e Dalbert, brasiliani come me, e Cancelo che è portoghese. Stiamo sempre insieme”.