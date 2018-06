Inter, scelto il big da sacrificare sull’altare del mercato

Nonostante la qualificazione in Champions League arrivata all’ultima giornata di campionato grazie all’emozionante successo dell’Olimpico di Roma contro Lazio, il diktat dell’Inter sul mercato non cambia: vendere prima di comprare.

SACRIFICIO – Il Fair Play Finanziario dell’UEFA impone di sistemare il bilancio che si chiude il 30 giugno e, pertanto, i nerazzurri dovranno sacrificare qualcuno. Secondo Tuttosport, il big in uscita è Ivan Perisic.

COLPI – Non a caso Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, sta trattando diversi esterni offensivi in vista della cessione del croato: il brasiliano Malcom del Bordeaux è l’esempio calzante. A luglio, come si legge sul Corriere dello Sport, la situazione sarà sbloccata e Suning potrà effettuare un paio di colpi in entrata per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti.

