Inter, schizza il prezzo di Skriniar: follie Barcellona?

La cifra spesa dal Liverpool per Virgil van Dijk ha drogato il mercato dei difensori. Di conseguenza il Barcellona potrebbe fare follie per Milan Skriniar. Secondo Mundo Deportivo e Tuttosport, l’Inter sarebbe pronta ad accettare un’offerta da 75-80 milioni per il centrale slovacco slovacco. Nel frattempo i meneghini starebbero cercando di cautelarsi con Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con la Lazio.