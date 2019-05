Inter, sfida alla Juventus per il big del Barcellona

Il Barcellona si lecca le ferite. Il clamoroso ko per 4-0 in casa del Liverpool, costato l’eliminazione dalla Champions League al penultimo atto, ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente blaugrana, costretto per il secondo anno consecutivo a fare i conti con un’incredibile rimonta. E quella di Anfield è una sconfitta che potrebbe lasciare il segno, anche sul fronte mercato. I catalani sarebbero infatti pronti ad una rivoluzione, mettendo sul piede di partenza alcuni dei loro pezzi da novanta. Tra questi vi è Ivan Rakitic, corteggiato dalla Juventus, ma anche dall’Inter.

TRATTATIVA – Per il croato il Barça chiede 50 milioni di euro, con i due club italiani che sono pronti a preparare la loro offerta. Per Rakitic, così come per Lukaku, si preannuncia quindi un acceso derby d’Italia in sedei di mercato.