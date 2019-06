Inter, si chiude con Dybala: le 4 mosse vincenti di Marotta

Molto più di una voce di mercato. L’Inter è su Dybala. Lo vuole. Sa che può strapparlo alla Juventus e le proverà tutte per dare a Conte un rinforzo di altissimo livello da rigenerare. Lo scambio con Icardi potrebbe essere una soluzione, ma non è da escludere uno sforzo da parte della società nerazzura per arrivare alla Joya.

Dybala, dopo una stagione da non protagonista in bianconero vuole tornare a sorridere. Andare all’Inter significherebbe ritagliarsi un ruolo di prima fascia nella nuova squadra nerazzurra. Questo potrebbe essere lo stimolo più grande per un calciatore in cerca di riscatto.