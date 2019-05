Inter, si fa sul serio per Alexis Sanchez: le ultime

Fa sul serio l’Inter per Alexis Sanchez. L’attaccante, reduce da una stagione deludente, è in uscita dal Manchester United, con i nerazzurri pronti a fare un tentativo per portarlo a Milano. Tanto che il ds Piero Ausilio, nei giorni scorsi, ha incontrato personalmente il procuratore del cileno per discutere dell’affare. La trattativa, però, non si preannuncia semplice.

DIFFICOLTÀ – La problematica principale è costituita dall’elevato ingaggio di Sanchez, che ai Red Devils percepisce attorno ai dieci milioni di euro l’anno. Una cifra ben lontana da quella che l’Inter è disponibile ad offrire, con i nerazzurri che non vorrebbero andare oltre i cinque milioni. Per il buon esito della trattativa, i Red Devils dovrebbero quindi accettare di pagare parte dell’ingaggio del giocatore.