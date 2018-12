Inter, si sogna ancora Modric

L’Inter torna alla carica per Luka Modric. Dopo quelli falliti la scorsa estate, Zhang Jindong, proprietario del club nerazzurro, vorrebbe fare un nuovo tentativo per il fresco Pallone d’Oro. La chiave sarebbe nell’arrivo di Giuseppe Marotta a Milano, con il direttore sportivo pronto a sferrare l’assalto al centrocampista del Real durante la prossima sessione estiva di mercato. L’ex amministratore delegato della Juventus, secondo quanto riportato da As, potrebbe sfruttare a suo favore il buon rapporto con il presidente madrileno Florentino Perez per cercare il grande colpo. Ciò che fa ben sperare Marotta è il fatto che Modric e il Real Madrid, di comune accordo, abbiano concordato di non ritoccare l’attuale contratto che lega il croato ai blancos, in attesa dell’esito finale della stagione. Insomma, il sogno Modric, per l’Inter, torna ad essere più vivo che mai.