Inter, Skriniar: “Resto e faccio la Champions. Su Icardi…”

Diversi argomenti d’attualità toccati da Milan Skriniar ai microfoni di Premium Sport al termine dell’amichevole pareggiata dalla sua Slovacchia contro l’Olanda; ecco quanto dichiarato dal difensore dell’Inter: “Abbiamo giocato bene, forse meglio loro nel secondo tempo, ma sono contento e credo che il risultato sia giusto”.

COSTO – “Hanno parlato tutti del valore del mio acquisto la scorsa estate. Io ho fatto una stagione buona e sono contento per questo. In un anno nel calcio cambia tutto”.

FUTURO – “Voglio restare all’Inter e giocare la Champions League, sono contento che l’abbiamo raggiunta nell’ultima partita contro la Lazio. Dobbiamo prepararci al meglio per la prossima stagione e soprattutto per la Champions League”.

RINNOVO – “Non sono ancora niente di questo, mi manca una partita con la Nazionale e poi vacanza”.

ICARDI – “Io non posso parlare per lui, deve essere libero di decidere. Però io so che Icardi è molto felice qui, è il nostro capocannoniere e credo che rimarrà con noi”.

DE VRIJ – “E’ molto forte e sono convinto ci darà una grossa mano”.

