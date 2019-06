James Rodriguez, futuro in Premier League: il Real Madrid lo offre al Manchester United per Pogba

Potrebbe rientrare anche James Rodriguez nell’affare che il Real Madrid starebbe preparando con il Manchester United per arrivare a Paul Pogba. Non solo l’ipotesi scambio con Gareth Bale dunque.

Dopo i due anni di prestito al Bayern Monaco il trequartista colombiano è tornato ufficialmente in Spagna. Una tappa di passaggio, dato che per il tecnico Blancos Zidane il classe ’91 non rappresenta un giocatore chiave nei suoi schemi.

Ecco perché, dopo le voci su Juventus e Napoli, secondo le ultime indiscrezioni del Daily Star i blancos starebbero pensando di inserirlo nell’affare con i Red Devils per arrivare a Paul Pogba, giocatore richiesto da Zidane. James Rodriguez e un conguaglio economico pur di chiudere con il campione del mondo con la Francia.