James Rodriguez, non solo la Juventus: ecco dove potrebbe andare

Un futuro ancora tutto da decifrare, quello di James Rodriguez. Il colombiano si trova attualmente in prestito al Bayern Monaco, ma i tedeschi non sembrano intenzionati ad esercitare il diritto di riscatto, rispedendolo così al Real Madrid. I blancos, da parte loro, non considerano però il giocatore parte integrante del progetto tecnico, cercando per lui una nuova destinazione. E le pretendenti sembrerebbero non mancare.

NON SOLO JUVENTUS – Sul fantasista vi è da tempo la Juventus, che avrebbe fatto un pensierino sulla possibilità di portarlo a Torino. Ma James piace molto anche al Paris Saint-Germain, che, secondo quanto raccolto da El Confidencial, potrebbe anche accontentare la richiesta dei madrileni di 40 milioni di euro, mentre al colombiano verrebbe proposto un contratto da sei milioni a stagione.